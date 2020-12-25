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HABER /  DÜNYA

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüs Almanya'da da görüldü

İhlas Haber Ajansı

İNGİLTERE'de ortaya çıkan mutasyon koronavirüs her geçen gün farklı bir ülkede ortaya çıkıyor. Söz konusu mutasyon virüsün Almanya’da da tespit edildiği bildirildi. Vakanın İngiltere'den 20 Aralık'ta geldiği saptandı.

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İngiltere'nin geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğramasının ve yeni türün daha da bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından Avrupa ülkelerinde endişe giderek artıyor.

Almanya'ya da sıçradı

Almanya’nın Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı, Freudenstadt kentinde İngiltere'de rastlanan mutasyona uğraşmış koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu ifade etti.

20 Aralık'ta geldi 

Mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği hastanın 20 Aralık’ta İngiltere’den geldiği, Frankfurt Havalimanından Almanya’ya giriş yaptığı aktarıldı.

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