Dikkat! Sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV oranı düşürüldü

Son dakika haberi... Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, sigaradan alınan özel tüketim vergisi oranı ise yüzde 67'den yüzde 63'e düşürüldü.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerinde maktu vergiler 2021'in ilk 6 ayı için sabit tutulurken, özel tüketim vergisi de yüzde 63 seviyesine indirildi

Cumhurbaşkanı kararı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0.4883 TL, maktu vergi tutarı ise 0.42 TL olarak 3 Temmuz 2020'de açıklanan bir önceki tutarlar ile aynı tutuldu.

2021 ilk 6 ay için yüzde 63

Yine sigara ve bazı tütün ürünlerinde Temmuz 2020'de yüzde 67 olarak belirlenen ÖTV oranı ise 2021 ilk 6 ay için yüzde 63 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı %6.06 olan alkollü içecekler ve tütün kalemi altında yer alıyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait.