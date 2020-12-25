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Taylan Antalyalı değerini 15'e katladı yeni sözleşmeyi kaptı

Galatasaray orta sahasının parlayan ismi Taylan Antalyalı değerini 15'e katladı. Performansından son derece memnun olan yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

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Bu sezon Galatasaray'ın en çok dikkat çeken ismi Taylan Antalyalı oldu. Cimbom'a 2019-20 sezonunda transfer olmasına rağmen ilk yılında kendisini gösteremeyen Taylan, bu sezon kadronun değişmezleri arasına girdi.

Orta sahaya transfer yapılamayınca Galatasaray'da kalan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı başarılı futbolla değerini 3 kat artırdı. 2017 yılında sadece 200 bin euro değeri bulunan yıldız futbolcunun şu anki değeri tam 3 milyon euro.

Taylan'ın G.Saray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2.2 milyon Euro alan 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın en az kazanan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Mustafa Cengiz ve yönetimi ise genç oyuncunun maaşına teknik heyetten gelecek rapora göre zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

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