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Falcao için şok sözler: Bu durumdan utandım

Kolombiyalı'nın ünlü yorumcularından Wbeimar Munoz, Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki durumunu eleştiren açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sık sakatlanması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Kolombiyalı'nın ünlü yorumcularından Wbeimar Munoz, Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki durumunu eleştiren açıklamalarda bulundu.

''Bu durumdan utandım"
Falcao'nun Göztepe maçında tribünde oturduğu fotoğraflar üzerinden yapılan yorumlarda Munoz, "Manchester United'a transfer olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. Galatasaray'daki durumu da benzer. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu durumdan utandım" dedi.

Kaçırdığı maç sayısı oynadığı maç sayısını geride bıraktı
34 yaşındaki Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan bu yana çıktığı 59 maçın sadece 30'un forma giyebildi. Radamel Falcao'nun kaçırdığı maç sayısı (30) oynadığı maç sayısını (29) geride bıraktı. 

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