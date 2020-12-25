BIST 1.433
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Bright Osayi Samuel'i transfer ediyor

Fenerbahçe'de yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda QPR ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel’in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

Abone ol

Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan Fenerbahçe, ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda QPR ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel'in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

Tekliflere açık
Nijerya asıllı İngiliz oyuncunun Championship'te mücadele eden QPR ile sözleşme uzatmadığı ve tekliflere açık olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.

Erol Bulut onay verdi
Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel teknik direktör Erol Bulut'un da onayladığı bir oyuncu.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Sevcan Orhan nereli kaç yaşında Hasan Şaş ile nişanlı mı?
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Aşı savaşı başladı
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş'tan haber var! Topbaş'ın sağlık durumu nasıl
Entübe edilmişti! İşte Kadir Topbaş'ın son sağlık durumu
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan peşinde
Yılbaşı öncesi 4 ilde sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Muğla'da alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Falcao için şok sözler: Bu durumdan utandım
Milan'ın Hakan Çalhanoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Yorumlar