Fenerbahçe Bright Osayi Samuel'i transfer ediyor

Fenerbahçe'de yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda QPR ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel’in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

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Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan Fenerbahçe, ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda QPR ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel'in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

Tekliflere açık

Nijerya asıllı İngiliz oyuncunun Championship'te mücadele eden QPR ile sözleşme uzatmadığı ve tekliflere açık olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.

Erol Bulut onay verdi

Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel teknik direktör Erol Bulut'un da onayladığı bir oyuncu.