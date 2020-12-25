Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 galibiyet

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de yenerek, üst üste 2'nci galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti.

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Süper Lig'in 14'üncü haftasında dün akşam deplasmanda Ankaragücü karşısında ilk yarıda zorlanmasına rağmen, ikinci yarıda Vida'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan siyah beyazlılar, son 6 haftada müthiş bir çıkış yakaladı. 8'inci haftaya kadar sadece 10 puan toplayabilen Beşiktaş, bir anlamda kaderinin çizileceği çok zorlu bir seriye girmişti.

Medipol Başakşehir ile başlayan seride 6 maçta; 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 6 maçta ilk 8 haftada aldığı 10 puanın 1.5 katını kazandı ve 25 puanla 12'ncilikten 4'üncülüğe kadar yükseldi. Bir haftayı bay geçtiği için lider Aytemiz Alanyaspor ve 3'üncü sıradaki Fenerbahçe'ye göre 1 maçı da eksik olan siyah beyazlılar, bir anlamda Galatasaray'la birlikte ligin gizli lideri konumunda da bulunuyor.

SON 3 SEZONDA 4 ASİST YAPAN GHEZZAL'DAN BEŞİKTAŞ'TA 9 MAÇTA 5 ASİST

Taraftarların santrfor beklediği transferin son gününde, sürpriz bir şekilde Leicester City'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal, oynadığı 9 maçta hakkındaki şüpheleri gidermeyi ve takımın önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Kariyerinde en iyi dönemini 2015-16 sezonunda Lyon'da yaşayan ve o sezon 29 lig maçında; 8 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Ghezzal, sonrasında istediği başarıyı yakalayamadı. Son üç sezonu Monaco, Leicester City ve Fiorentina'da geçiren Cezayirli futbolcu, bu üç takımda çıktığı 64 lig maçında sadece 4 asist yapabildi. Transferin son gününde Leicester City'den kiralanan Ghezzal, Beşiktaş'ta oynadığı 9 karşılaşmada 5 asist yaparken asist krallığında zirveye yerleşerek hem Sergen Yalçın hem de taraftarların en güvendiği futbolculardan biri oldu. Son üç sezonda 64 maçta yaptığı asist sayısını, Beşiktaş'ta 9 maçta geçen Ghezzal'ın bonservisinin alınmasının -performansını bu şekilde sürdürmesi halinde- ciddi olarak düşünülmesi, ligin ikinci yarısının önemli gündem maddelerinden biri olacak gibi.

Bu arada daha önceki 3 asistini Larin, Aboubakar ve Atiba'ya yapan Ghezzal son iki asistini ise Vida'ya yaptı.

DOMAGOJ VİDA BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Beşiktaş'a Ankaragücü galibiyetini getiren golü kaydeden Domagoj Vida için 'bir döndü pir döndü' ifadesini kullanmak yanlış olmaz.

Ligin ilk hafta maçlarında Beşiktaş'a adeta 'çektiren' Hırvat stoper, Covid-19 olduğu milli aradan sonra formasını kaybetmiş ve yedek kulübesinde oturmuştu. BB Erzurumspor maçıyla yeniden 11'e dönen Domagoj Vida, geçen hafta kaydettiği akrobatik golün etkisi geçmeden, Ankaragücü'ne attığı golle de doğrudan 3 puanı kazandıran futbolcu oldu. Vida, bu iki golün yanı sıra oynadığı futbolla da defansif olarak eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.

Golcü stoper özelliği taşıyan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta 2.5 sezonda oynadığı 75 lig maçında 9 gol atıp, 1 de asist yapmıştı. Hırvat oyuncu bu sezon attığı 2 golle Beşiktaş'taki toplam gol sayısını 11'e çıkardı. Vida'nın kariyeri boyunca oynadığı 431 maçta 38 golü ve 18 asisti bulunuyor.