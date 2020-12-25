BIST 1.433
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  GÜNCEL

Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş'tan haber var! Topbaş'ın sağlık durumu nasıl

İSTABUL Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Topbaş'ın hayati riskinin sürdüğü öğrenildi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana korona virüs tedavisi görüyor. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor. 16 Kasmı'da hastaneye kaldırılan Kadir Topbaş’ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan oğlu Mustafa Ömer Topbaş bir açıklama yapmıştı.

Kadir Topbaş, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun" bilgisini vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Entübe edilmişti! İşte Kadir Topbaş'ın son sağlık durumu
Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 galibiyet
Yılbaşı öncesi 4 ilde sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Muğla'da alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Milan'ın Hakan Çalhanoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Emir Medina kimdir kaç yaşında nereli Cemre Kemer ile evlendi
Kısıtlamayı ihlal edip bisikletten düşünce yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
18 yaşındaki kız koronavirüse yakalandı diye hastaneye kaldırıldı! Yıllardır tecavüze uğradığı ortaya çıktı
Silivri'de ağaçta ölümden döndü! Vücudunda ağır yanıklar oluştu
Yorumlar