25 Aralık altın fiyatları! Uzmanlar altın yatırımcısını uyardı

Haftanın son işlem gününde önde gelen tüm piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalı. Vatandaşların gözü de altın fiyatlarında. Gram altın güne 460 lira seviyesinde başladı. İşte altında beklentiler...

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Noel tatili nedeniyle altın fiyatlarında belirgin hareketler beklenmiyor. Vatandaşların en çok merak ettiği gram altın güne 460 liradan başladı.

Çeyrek altın 750 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 989 liradan alıcısını bekliyor. Ons altın bin 879 dolardan işlem görüyor.



Peki altında beklentiler ne yönde? İşte altın yatırımcısına kritik uyarılar:

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:



"Altın, birçok ülke piyasasının Noel nedeniyle kapalı olduğu dönemde 1873 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam ettiği sürece yükseliş kazanabilir.

Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de kırması durumunda 1854 ve 1829 desteklerini takip ediyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 – 1829 Direnç: 1904 – 1932 – 1964"





"Ons altın haftayı sakin kapatmaya aday. Dün olduğu gibi zaman zaman hareketlilik artsa da hafta başından bu yana ağırlıklı olarak durgun bir seyir izleyen ons altında anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor. Haftanın son işlem gününde önde gelen tüm piyasaların kapalı olması nedeniyle bugün fiyatlarda belirgin bir farklılık oluşmayacağını ve ons altının haftayı mevcut seviyelerden çok fazla uzaklaşmadan kapatacağını tahmin ediyoruz.



25 Aralık altın fiyatları

Gram altın

Alış: 458,03

Satış: 458,32

Çeyrek Altın

Alış: 741,70

Satış: 750,30

Yarım Altın

Alış: 1.483,40

Satış: 1.499,30

Cumhuriyet Altını

Alış: 2.962,30

Satış: 2.989,40