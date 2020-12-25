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Adalet Bakan yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Başsavcısı oldu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Halil Koç başkanlığında dün sabah toplandı.

Yargı dünyasında merakla beklenen, dokuz il başsavcısı, 324 adli hâkim ve cumhuriyet savcısı ile 61 idari yargı hâkim ve savcı olmak üzere 394 yargı mensubunu kapsayan mazeret kararnamesi dün yayınlandı. İrfan Fidan’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boş kalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı´na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

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