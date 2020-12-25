Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Yüz yüze sınavlar ertelendi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar az önce duyuruldu. Buna göre yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim devam ederken sınavlar da merak konusu olmuştu. Gelen son dakika haberine göre yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Okulda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.

Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bir tarih belirlemesi yapılacak.

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze sınav' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada eğitimi, ders konularını öğrencilere yüklemek için değil öğrencileri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı olarak geleceğe hazırlamak için verdiklerini belirtti. Sınavların da öğrencilerin bu bilgileri ne kadar aldığını ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapıldığını kaydeden Selçuk, "Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar" dedi.

Bakan Selçuk, bu yılın olağanüstü süreçten geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum."