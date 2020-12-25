Cezaevlerinde hak ihlali başvurusu 2 milyona yaklaştı! CHP'li İlgezdi'den ‘Cezaevi Raporu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ‘Cezaevi Raporu’ hazırladı. Buna göre son 10 yılda infaz hâkimliklerine hak talebi ya da koşulların kötülüğü, onur kırıcı muameleden ve fırsat eşitsizliğinden kaynaklı şikâyetlerde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı iki milyona yaklaştı.

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İlgezdi, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri her geçen gün daha da artarken her saatte 20 tutuklu ve hükümlünün kötü muameleyle karşılaştığını belirtirken, “Yeni Türkiye’nin yeni yönetim biçimi, kitlesel cezalandırmadan geçiyor” düşüncesini dile getirdi.

T24'te yer alan habere göre, cezaevlerinde son yıllarda hak ihlallerinin hızla arttığına dikkat çeken İlgezdi, raporunda 'iktidarın sürdürdüğü baskıcı siyasetin izlerine en çok hapishanelerde rastlandığını' kaydetti.

Raporda, Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan İnfaz Hâkimliği İş Durumu verilerine işaret edilerek şöyle dendi: 2010 ve 2019 yıllarında tam 1 milyon 691 bin 131 mahpus, İnfaz Hâkimliklerine başvuru yaptı. Buna göre her saat 20 mahpus, karşılaştığı kötü muameleyi bildirdi.

"Disiplin cezası alan mahkûm sayısı 301 bin 901’e ulaştı"

Rapordaki resmi kayıtlara göre infaz hâkimliğine yapılan başvurular şu şekilde:

Devletin kendilerine tanıdığı barınma, ısınma, giyinme, beslenme, temizlik, tedavi, eğitim ve başka kuruma geçme gibi haklardan yararlanamadıklarını belirterek infaz hâkimliğine başvuru yapan mahpus sayısı 2010 yılında 17 bin 280 iken 2019 sonu itibariyle 319 bin 807’ye yükseldi. Adalet Bakanlığı verileri, geride bıraktığımız 10 senede, her hafta en az 3 bin 252 mahpusun hak ihlali nedeniyle şikâyette bulunduğunu gösteriyor. Yeni Türkiye’nin yeni yönetim biçimi, kitlesel cezalandırmadan geçiyor. 2010, 2019 yılları arasında disiplin cezası alan mahkûm sayısı 301 bin 901’e ulaştı.

Ceza içinde ceza sisteminin hüküm sürdüğü cezaevlerinde son 10 senede disiplin cezası alan mahpus sayısı yüzde 365 arttı.

"Ceza içinde ceza veriliyor"

2010 yılında disiplin cezası alan sayısının 11 bin 848’ken 2019’da bu sayısının 55 bin 60’a yükseldiğine vurgu yapılan raporda, şunlara dikkat çekildi:

2019 yılında cezaevleri nüfusunun 291 bin 546 olduğu düşünüldüğünde, her 100 mahpustan 19’unun disiplin cezası aldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra disiplin cezası alan mahpus sayısı ise 107 bin 932 olarak kayıtlara geçti.