İzmir'de tavuk çiftliğinde 46 kişi kumar oynarken yakalandı

İZMİR'de kumarhaneye çevrilen tavuk çiftliğinde 46 kişi yakalandı. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda şahıslara toplam 201 bin lira cezai işlem yapıldı.

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İzmir'in Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesi'nde, tavuk çiftliği olarak kullanılan alanda kumar oynandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

201 bin lira ceza kesildi

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 46 kişiye "kumar oynamak" ve "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" suçlarından toplam 201 bin lira ceza uyguladı.

Operasyonda, 4 kişi hakkında da "kumar oynamak amacıyla yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1 tombala makinesi, 1 kamera, 4 televizyon, 762 tombala kartı ile 6 bin çay markasına el konuldu.