Dünya devi iflas etti! Ülkenin en büyük 4'üncü firmasıydı

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv üreticisi SsangYong, 10 yıllık aranın ardından yeniden mali darboğaza girdi. Şirketin, 55 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyemediği ve iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

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Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong'un iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ürettiği SUV modeller ile tanınan SsangYong'in, 55 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyemediği ve iflas için başvurduğu belirtildi.



Şirketten yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle küresel olarak kötüleşen iş koşulları 14 Aralık'ta yapılacak geri ödemeleri yapılamadığı, yabancı kreditörler ile de geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığı bildirildi.



"Rekabetçi bir yapıya kavuşmayı umuyoruz"

Şirket açıklamasında, "İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. Gelecek için daha rekabetçi bir yapıya kavuşmayı umuyoruz. Mevcut likidite sorununu rehabilitasyon prosedürleri başlamadan önce Otonom Yeniden Yapılandırma Desteği'ne başvurarak çözmeyi planlıyoruz" ifadeleri yer aldı.



En büyük dördüncü firma

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv firması olan SsangYong 1954 yılında kuruldu. Özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'de dahil olmak üzere global pazarlara açılan marka 10 yıl önce de iflasın eşiğine gelmiş, 2010 yılında yüzde 75'i Hintli Mahindra'ya satılmıştı. Yaz aylarında Mahindra'nın SsangYong'u satmak istediği iddia edilmişti.