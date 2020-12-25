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Korkunç olay! Maltepe'de 17 yaşındaki genç dedesinin tabancasıyla intihar etti

İSTANBUL Maltepe'de dün akşam saatlerinde 17 yaşındaki genç, iddiaya göre dedesinin silahıyla intihar etti. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Maltepe'den akşam saatlerinde Aydınevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki A.E.S, dedesinin yaşadığı eve geldi. Emekli köy korucusu olan dedesinin tabancasını alan genç, ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.  Bir mahalle sakini yaşanan olayla ilgili, "Bugün elim bir kaza olmuş. Çocuğumuz kendisini dedesinin silahıyla ya oynarken ya da kasti olarak intihar etmiş. Onu öğreneceğiz ama daha net bir bilgi yok ama üzgünüz." dedi.

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