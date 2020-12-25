Nihat Hatipoğlu'ndan "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'e eleştiri

Prof. Nihat Hatipoğlu, Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman için "Cenazelerin camiye sokulmasın" sözlerini eleştirdi. Hatiopoğlu, "Bir din hocasının, ilahiyatçının bu türden sözü veya yorumu İslam'dan uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

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Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "İnsan kazanmalıyız" diyen Hatipoğlu, "Ateist, deist ve daha nice anlayışın, saflarına insan katmaya çalıştığı şu ortamda insanları kutuplaştırarak, Müslüman değilsin diyerek, günahkarsın fetvası vererek ne kazanacağız?" diye sordu.

"Bu sorgulayan ve uzaklaştıran tavrın kime yaradığına baktınız mı?" diyen Hatipoğlu, "Bu yol ve üslup, tekfir veya tezyif üslubu çıkar yol değil. Zarardır. Gıdım-gıdım yürüdüğümüz, taşı sıkıp su çıkarırcasına kazandığımız bunca insanı başka yerlere savurmanın vebali ağırdır" ifadelerini kullandı.

"Çok zarar vereceği kanaatindeyim"

Açıklamasının devamında bu gibi çıkışların faturasının İslam dinine kesildiğini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

Samimi olan insanımızı biraz daha kenetleyelim diye söylenen sözün, sorumlulukla te'lif edilemeyeceği ve çok zarar vereceği kanaatindeyim. İşin bir diğer sıkıntılı tarafı şudur: Bir din hocasının, ilahiyatçının bu türden sözü veya yorumu ne yazık ki, Kur'an'ın ve dinin değerlendirmesi olarak kabul ediliyor.

Fatura dine kesiliyor. Mahcur edilen, uzaklaşılan da maalesef sadece İslam oluyor. Ne adına?

Özdil'in 'yağmur duası' sözleri

Tele1'de yayınlanan ve Cüneyt Akman'ın sunduğu 'Zamanın Ruhu' programına konuk olan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri'nin kuraklıktan ötürü yağmur duasına çıkmasıyla ilgili olarak "Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Şimdi tabii önceki günkü yazımda da anlatmaya çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olmaması mümkün değil" demişti.

"Cenaze namazları kılınmasın"

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili tepki çeken bir çağrıda bulunmuştu. Sifil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" ifadelerini kullanmıştı.