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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı Lityum üretimine başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ilk defa Lityum üretimini başlatacaklarını belirterek, "Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabında açıklama yaptı. Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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