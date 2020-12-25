Mustafa Varank: 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı da İstanbul'un sahip olduğu imkânları ortak akıl ve işbirliğiyle kalkınma odaklı kullanmak için 2009 yılında faaliyete geçti. Kuruluşundan bugüne kadar şehirdeki 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı. Bugüne kadar Ajansımızın desteğiyle hayata geçen birçok yenilikçi ve örnek proje Türkiye genelinde de uygulama alanı buldu" dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı destek programlarını açıklayan Bakan Varank, "Hedeflerimize giden yolda İstanbul için 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 program hazırladık. Toplamda 458 milyon lira tutarında bir kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz" diye konuştu.