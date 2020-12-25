Erdoğan'ın başdanışmanı Ertem Merkez Bankası'nın faiz politikasına hedef aldı sonra sildi

Merkez Bankası dün politika faizini 200 baz artırarak, yüzde 17'ye yükseltti. Bu karardan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in MB'nin faiz politikası ile ilgili yazdıkları olay oldu. Ertem'in daha sonra paylaşımını silmesi dikkat çekti..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Merkez Bankası dün gerçekleştirilen PPK toplantısında faizleri 200 baz puan artırdı. Karar sonrası politika faizi yüzde 17'te çıktı. Faiz kararından hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem faiz ile ilgili söylediği sözlerle gündem oldu.

Karar sonrası paylaşımı sildi

Ertem, yüksek faizi savunan bürokratları hedef aldığı Twitter paylaşımında “Neoliberal körlük ve saldırı yalnız akademi ve medya ile sınırlı değildir. Milli olmayan siyasetçi ve bürokratlar yüksek faizci-neoliberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor” diye yazmıştı.

Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra paylaşımını silmesi dikkatlerden kaçmadı.