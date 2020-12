Noel mesajları resimli Christmas tebrik sözleri 2018 yeni İngilizce

Hıristiyanlar için en önemli bayramlardan biri olan Chrismas yarın yani 25 Aralık gecesi kutlanacak. Bu geceye özel en güzel resimli noel mesajları, resimli Christmas sözlerini derledik. Siz de etrafınızdaki Hıristiyan dostlarınızın bu güzel gününü Merry Christmas mesajları ile kutlayabilirsiniz...

Hıristiyanlar için en önemli bayramlardan biri olan Christmas diğer adıyla Noel yarın yani 25 Aralık gecesi kutlanacak. Onlar için önemli olan bu güne özel en güzel Christmas mesajları, resimli Noel mesajları ve Merry Christmas sözleri haberimizde...

CHRİSTMAS ÖNEMİ: 24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü Hıristiyanlar için özel bir gece ve özel bir gündür. Dünyadaki 2.2 milyar Hristiyan 24 Aralık gecesi ile 25 Aralık gününü Noel / Christmas olarak kutlar. Yani yarın gece hıristiyanların en önemli bayramı olan Noel/christmas gecesi olacak.

**Merry Christmas, may God bless you richly throughout this holiday season.

(Mutlu Noeller, Tanrı bu tatil sezonunda sizi zengin bir şekilde kutsasın.)

**A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to you!

(Sessiz bir gece, yukarıda bir yıldız, umut ve sevgi dolu bir armağan. Size kutsanmış bir Noel!)

**As we celebrate the New Year, We wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year!

Noel nedir: Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Ülkemizde de yılbaşı kutlamaları özellikle çam süsleme ve hediye verme eylemleri ile kutlanmaktadır.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık’ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel’i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık’ta kutlamaya başlamıştır.

(Yeni Yılı kutlarken, herkese başarılar, sağlıklı uzun ömür ve yeni bir başlangıç ​​diliyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!)

**May you have a year filled with smiles, luck and prosperity.

(Gülücükle, şansla ve bollukla dolu bir yılın olsun.)

**Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year!

Önümüzdeki yıl ve her zaman iyi sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!