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Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Feci kazada bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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Çay ilçesinde Atilla Özteke (59) idaresindeki 03 PF 525 plakalı hafif ticari araçla Ahmet Kartal (48) yönetimindeki 03 AK 955 plakalı otomobil, Ali Kaleli kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Yasin Özteke (28) ve Muhammet Sade (27) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Özteke ile  Sade, Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi.

Sürücü Özteke, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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