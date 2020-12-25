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Muş'ta 3 kadın tarafından feci şekilde dövüldü! Saçlarını kopardılar

Demirören Haber Ajansı

MUŞ’ta aynı ülke vatandaşı 4 kadın birbirine girdi. Bilinmeyen nedenle çıkan kavgada öldüresiye dövülen genç kızın saçları koparıldı. Vatandaşın güçlükle ayırdığı kavga sonrası kadınlardan biri, yerdeki saçları toplayıp çöpe attı.

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Belediye binası önünde, bu sabah saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda; Suriye uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın ile karşılaştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında kadınlardan biri, genç kıza saldırdı. Saldırgan kadın dengesini kaybedince yere düştü. Genç kız da üzerine düştü.

Diğer 2 kadından biri, genç kızı saçından tutarak ayağa kaldırdı. Öldüresiye dövülen genç kızın yardımına, vatandaşlar koştu. 3 kadın tarafından, genç kızın kopartılan saçları yere atıldı.

Toplayıp çöpe attı

Vatandaşların güçlükle ayırabildiği kadınlar, olay yerinden ayrılırken genç kızın saçları, kavgayı ayıran bir kadın tarafından toplanıp, çöp konteynerine atıldı.

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