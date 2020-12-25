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Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! KPSS-2020/2 Merkezi yerleştirme tercihleri 30 Aralık’ta başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

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Bakan  Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin 'Kamu E-Uygulama' üzerinden elektronik ortamda alındığını, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini bildirdi. 

Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirterek, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

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