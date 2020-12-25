TESK’ten bankalara çağrı: EFT havale ücreti almaktan vazgeçmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar artık herkesin kuruşların dahi hesabını yaptığı bu dönemde elini taşın altına koyarak işlem ücretlerinden (EFT havale ücreti) almaktan feragat etmeli” çağrısı yaptı.

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Pandemi döneminde bankaların EFT ve havale ücretlerinden vazgeçmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her ekonomik dalgalanmadan kârlı şekilde çıkan bankaların pandemi döneminde çalışma saatlerini düşürmeleriyle birlikte vatandaş işlemlerini daha çok kendisi yapıyor fakat buna rağmen EFT ve havale ücreti de halen alınıyor." ifadelerini kullandı.

"6 ay sonunda 72,5 milyon kişiye çıktı"

Bankaların çalışma saatlerinin azaldığına ve internet işlemlerinin arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hafta içi en çok ziyaret edilen kurumların başında gelen bankalar, her ayı ve yılı bir önceki döneme göre iyi kapatan, ülkede veya ekonomide yaşanan hiçbir olumsuz durumdan olumsuz olarak etkilenmeyen kurumlar. Bununla birlikte zaten yıllara göre personel ve şube sayıları azalırken, pandemi döneminde çalışma saatleri de azaltıldı. Dolayısıyla hem kalabalığa girmek istemeyenler hem de kapanış saatine yetişemeyenlerle birlikte internet bankacılığının kullanımı da arttı. Öyle ki mart ayında internet bankacılığı kullanan kişi sayısı 69 milyon iken bu sayı 6 ay sonunda 72,5 milyon kişiye çıktı” diye konuştu.

"Bankalar EFT havale ücreti almaktan vazgeçmeli"

Vatandaşın EFT, havale gibi birçok işlemi kendisinin yaptığını vurgulayan Palandöken, “İnternet bankacılığı kullanımının bu kadar artmış olmasıyla birlikte, pandemi döneminde işini kaybeden, kısa çalışma ödeneği ve diğer verilen destekler ile geçinmeye çalışan, işçi, emekli, esnaf ya da öğrenci gibi birçok farklı ekonomik durumda kişi var. Dolayısıyla kuruşların dahi önemli olduğu bu dönemde, bankaların yükü azalırken halen vatandaştan EFT veya havale ücreti alınmamalı. Artık bankalar elini taşın altına koyarak bu işlem ücretlerinden ya tamamen vazgeçmeli ya da belirli bir limit gönderimine kadar hiçbir ücret almamalı” dedi.