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Kartal Sahili'nde kayalıklara sıkışmış halde ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı

KARTAL Sahili'nde kayalıklara sıkışmış halde bulunan erkek cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesede ilişkin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kartal Dragos Sahili'nde meydana geldi. Kıyı şeridinde devriye gezen İBB güvenlik görevlileri kayalıklarda bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Görevliler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kayalıklardaki kişinin ölmüş olduğunu belirledi.

Polis ve sağlık ekipleri kayalıkların arasına sıkışmış olan erkek cesedini çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. En sonunda olay yerine itfaiye ekipleri istendi. Özel kıyafetler giyen itfaiye erleri cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Polisin yaptığı incelemelerde cesede ait kimlik bilgilerine ulaşılamadı. Kimliği belirsiz kişiye ait ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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