Antalya'nın sıra dışı sosyal medya fenomeni takipçisini çöpten çıkartıyor

Neyi amaçlıyor?: Amacının çöpleri toparlayarak geleceğimize temiz bir dünya bırakmak olduğunu belirten Akçay, “Çevremizde bulunan atıklara bir çok kişi çöp dese de ben onların birçoğuna atık diyorum, geri dönüşüm diyorum. Amacım çöpleri toparlayarak çocuklarımıza geleceğimize temiz bir dünya bırakmak. Bunun için elimden geldiği kadar gayret ediyorum." dedi.