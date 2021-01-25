Antalya'nın sıra dışı sosyal medya fenomeni takipçisini çöpten çıkartıyor
ANTALYA'da ambulans şoförü, sadece topladığı çöp videolarını paylaşarak takipçilerini adeta çöpten çıkarıyor. Çöp topladığı anları canlı yayınlayan sıra dışı fenomen, 26 yıldır bu alışkanlığını sürdürüyor.
Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda ambulans şoförü olan Melih Hüseyin Akçay, aracından ayırmadığı çöp poşeti ve eldivenleri ile boş vakitlerinde çöp topluyor. Yaklaşık 26 senedir tek başına çöp toplayan Akçay, şehrin çeşitli yerlerinde oluşan çöpleri torbalayıp geri dönüşüm kutusuna atıyor.
Her çöp topladığında video çekip sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Akçay, “Geleceğimiz için 1 torba da siz toplar mısınız?” sloganı ile insanları çöp toplamaya davet ediyor.
Neyi amaçlıyor?: Amacının çöpleri toparlayarak geleceğimize temiz bir dünya bırakmak olduğunu belirten Akçay, “Çevremizde bulunan atıklara bir çok kişi çöp dese de ben onların birçoğuna atık diyorum, geri dönüşüm diyorum. Amacım çöpleri toparlayarak çocuklarımıza geleceğimize temiz bir dünya bırakmak. Bunun için elimden geldiği kadar gayret ediyorum." dedi.
Akçay, "Günlük bazen haftada bir, bazen iki günde bir nasıl denk gelirse anlık olarak yapıyorum. Bir poşet iki poşet topluyorum” şeklinde konuştu.