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Arsenal'de Mesut Özil yerine Martin Odegaard

Arsenal, Martin Odegaard transferi için Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

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Arsenal, Mesut Özil'in boşluğunu Martin Odegaard ile dolduracak. 3 gün süren görüşmelerin ardından Martin Odegaard, Arsenal yolunda. The Times'ın haberine göre, Londra kulübü 22 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro ve maaşının bir kısmının ödenmesi konusunda Real Madrid ile anlaşmaya vardı. 

Norveçli futbolcu için Ajax da devreye girdi ancak en iyi teklifi değerlendiren Real Madrid, satın alma opsiyonsuz kiralama için Arsenal ile el sıkıştı.

Bu sezon İspanyol ekibiyle 9 maça çıkan Odegaard, gol veya asist üretemedi.

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