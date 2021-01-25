Nihat Özdemir: Mesut'u, Cumhurbaşkanımızla görüştüğü için uzak tuttular

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Mesut'u, Cumhurbaşkanımızla görüştüğü ve fotoğraf verdiği için takımından uzak tuttular. Bu duruma çok üzülmüştüm. Özil'e yapılan haksızlığı birçok yerde dile getirmiştim.'' dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sabah/Günaydın'dan Tuba Kalçık'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin büyük bir iş olduğunu söyleyen Özdemir, "Bu, çok büyük bir transfer. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da yankı uyandırdı. Ligimizin marka değeri açısından, dünyaca ünlü bir futbolcunun burada forma giyecek olması futbolumuza katkı sağlayacak. Mesut'a, siyasi sebeplerden dolayı ağır uygulamalarda bulunuldu. Milli takıma alınmadı, en son Arsenal'de kadroya alınmadı. Bu kadar yetenekli bir futbolcu, uzun süre futboldan uzaklaştırıldı" dedi.

‘Özil'e yapılan haksızlığı birçok yerde dile getirmiştim’

Nihat Özdemir, "Mesut'u, Cumhurbaşkanımızla görüştüğü ve fotoğraf verdiği için takımından uzak tuttular. Bu duruma çok üzülmüştüm. Özil'e yapılan haksızlığı birçok yerde dile getirmiştim. Mesut, çok başarılı bir futbolcu. Ümit ediyorum, kısa zamanda maç eksikliğini tamamlar, ligimizde oynamaya başlar" diye ekledi.

‘Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile hareket etmek durumundayız’

"Maçlar seyircili oynanmaya ne zaman başlayacak?" sorusunu da yanıtlayan Özdemir, "Biz burada tamamen Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile hareket etmek durumundayız. Bununla ilgili olarak da tüm senaryoları federasyon olarak tartışıyoruz. Salgın etkisini yitirdiğinde yine ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde maçları seyircili olarak oynatmaya başlayacağız" ifadeleri kullandı.