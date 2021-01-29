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Yunanistan 'tamam' dedi! 30 ABD saldırı helikopteri Dedeağaç'ta

ABD, Yunanistan ile yaptığı ortak tatbikatın ardından 30 adet 'Black Hawk' tipi saldırı helikopteri için, Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı merkez üs olarak kullanacak.

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Yunanistan, 61'inci istikşafi görüşmeleri ile Türkiye ile ilişkileri sıcak tutmak için uğraşırken, diğer yandan ABD ile ortak askeri tatbikatlara hız verdi. Yunanistan'ın ABD ile ortak tatbikat sonrası, Amerikan silahlı kuvvetlerine Trakya bölgesine askeri yığınak için izin verdiği bildirildi. 

Dimokritos Havalimanı’nı üs olarak kullanacak

Batı Trakya bölgesinde bulunan Dedeağaç (Aleksandrupolis) Dimokritos Havalimanı Müdürü Stelios Zantanidis’in yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD’ye ait 30’dan fazla ‘Black Hawk’ saldırı helikopterinin, Dimokritos Havalimanı’nı üs olarak kullanacağını belirtti.

ABD askerleri için ofis talebi

Şubat-Ağustos arasında havalimanını üs olarak kullanacak helikopterlerin aynı zamanda yakıt ikmali ve bakımının da yine havalimanında yapılacağı ifade edildi. ABD'nin Dedeağaç Havalimanı Müdürü Zantanidis’ten hangar, Amerikalı komutanlar için ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğunu açıkladı.

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