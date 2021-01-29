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BM'den Libya çıkışı: Tüm yabancı güçler ve yabancı paralı savaşçılar ülkeden çekilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki tüm yabancı güçlerin ve yabancı paralı savaşçıların ayrılması gerektiğini vurguladı.

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BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Antonio Guterres, Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi. Libya'da ateşkesin sürdüğünü, Libyalıların ülkedeki iç savaşa son vermek için üzerlerine düşeni yaptığını ve olağanüstü çaba gösterdiğini belirten Guterres, Libya'daki krize dahil diğer tarafların da üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. 

"Ülkeden çekilmeli"

Guterres, ''Libya'daki tüm yabancı güçler ve yabancı paralı savaşçılar ülkeden çekilmeli, ilk olarak Bingazi ve Trablus'a çekilip sonra ülkeden ayrılmalı. Libyalıları rahat bırakın çünkü Libyalılar, yalnız bırakıldıklarında sorunlarını çözebileceklerini kanıtladılar'' değerlendirmesinde bulundu.

"Dış müdahale bariz şekilde devam ediyor"

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams da Libyalıların iç savaşa son vermek ve yeni bir sayfa açma konusunda istekli olduğunu ancak ülkeye dış müdahalenin bariz şekilde devam ettiğini söylemişti. 

Williams, Ekim 2020'de varılan ateşkes anlaşmasında yabancı paralı savaşçıların ülkeden ayrılması için verilen 90 günlük sürenin 23 Ocak'ta dolduğunu belirtmişti. 

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