BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  SPOR

Merih Demiral'ın yeni adresini duyurdular! Juventus'un tek şartı var

İtalyanlar, Juventus forması giyen Merih Demiral'ın, devre arasında Liverpool ile görüştüğünü yazdı. Ancak Torino ekibini transferin gerçekleşmesi için şat koştu.

Abone ol

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia atılmıştı. İngiliz basını, 22 yaşındaki savunmacı için Liverpool'un, Juve'ye 45 milyon pound teklif ettiğini öne sürmüştü. Fakat Torino ekibi, bu teklifi reddetmişti.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda yıldız savunmacının transferinde flaş bir gerçeğe ulaşıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kırmızılılar'ın, yaz transfer döneminde Merih Demiral için yeniden devreye gireceği yazıldı. Ancak Juventus'un tek bir şartı var.

45'ten çok fazlasını istiyorlar!
Juventus Yönetimi, yaz transfer döneminde Liverpool'un, Merih için çok daha yüksek bir rakam önermesini bekliyor. Juve'nin, istediği bonservis bedeli ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı. Ancak Juve ve Liverpool'un, yaz transfer döneminde masada anlaşması halinde milli futbolcumuz, yüksek ihtimalle gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de Kırmızılılar'da görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Malkara'da parayı peşin verdiler hayalleri yarım kaldı
Zehra Zümrüt Selçuk: 700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Almanya en büyük 2. bankası Commerzbank 10 bin çalışanı işten çıkaracak
BM'den Libya çıkışı: Tüm yabancı güçler ve yabancı paralı savaşçılar ülkeden çekilmeli
Otomotiv devinden flaş karar dizel ve benzinli araçlar
Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı! Feci kaza karı kocayı ayırdı
Yunanistan 'tamam' dedi! 30 ABD saldırı helikopteri Dedeağaç'ta
İşte Mahir Ünal'ın CNN Türk'te bahsettiği Erdoğan'ın masasındaki o anketin detayları...
Eskişehir hava durumu saatlik rapor kar başladı
Porto'dan Moussa Marega açıklaması
Yorumlar