Merih Demiral'ın yeni adresini duyurdular! Juventus'un tek şartı var

İtalyanlar, Juventus forması giyen Merih Demiral'ın, devre arasında Liverpool ile görüştüğünü yazdı. Ancak Torino ekibini transferin gerçekleşmesi için şat koştu.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia atılmıştı. İngiliz basını, 22 yaşındaki savunmacı için Liverpool'un, Juve'ye 45 milyon pound teklif ettiğini öne sürmüştü. Fakat Torino ekibi, bu teklifi reddetmişti.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda yıldız savunmacının transferinde flaş bir gerçeğe ulaşıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kırmızılılar'ın, yaz transfer döneminde Merih Demiral için yeniden devreye gireceği yazıldı. Ancak Juventus'un tek bir şartı var.

45'ten çok fazlasını istiyorlar!

Juventus Yönetimi, yaz transfer döneminde Liverpool'un, Merih için çok daha yüksek bir rakam önermesini bekliyor. Juve'nin, istediği bonservis bedeli ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı. Ancak Juve ve Liverpool'un, yaz transfer döneminde masada anlaşması halinde milli futbolcumuz, yüksek ihtimalle gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de Kırmızılılar'da görev yapacak.