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Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 66 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi.

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Ankara güne, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına operasyonla uyandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 66 kişi için gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 25 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.

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