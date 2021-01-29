Bir kadının ölümüne sebep olan AK Partili belediye başkanı Hasan Aksel tutuklandı

GÜMÜŞHANE'nin Gümüşgöze Beldesi'nin Ak Partili Belediye Başkanı Hasan Aksel, trafik kazası sonrası 47 yaşındaki Gülay Mutlu'nın ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı.Abone ol
Olay, bir hafta önce Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Gümüşgöze Beldesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Hasan Aksel kendi kullandığı makam aracıyla, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Aile şikayetçi oldu
Kazada araç sürücüsü Samet Mutlu (19) yaralanırken, annesi Gülay Mutlu (47) hayatını kaybetti. Mutlu ailesi, hafif şekilde yaralanan Başkan Hasan Aksel’den şikayetçi oldu.
Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen Hasan Aksel tutuklanarak cezaevine kondu. Boş kalan belediye başkanlığına ise mecliste yapılacak toplantıda seçilecek bir kişinin vekalet edeceği belirtildi.