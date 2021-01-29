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İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 38,29'a yükseldi

Etkili olan yağışlar barajları doldurmaya devam ediyor. 8 Ocak'tan bu yana barajlardaki su miktarı su miktarı yüzde 19,13 arttı. İşte İSKİ'den yapılan açıklama...

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 İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla yüzde 38,29'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19,13 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 38,29 olarak ölçüldü. Son iki günkü yağışların barajlara yüzde 4,07'lik bir katkısı oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 57,47, Terkos'ta yüzde 37,73, Sazlıdere'de yüzde 17,55, Alibey'de yüzde 50,06, Büyükçekmece'de yüzde 40,42, Ömerli'de yüzde 41,62, Darlık'ta yüzde 53,38 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son iki günde 37 milyon metreküp artış göstererek 334 milyon metreküp seviyesine yükseldi. 

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 712 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 29 Ocak tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 89,00, 2007'de yüzde 55,13, 2008'de yüzde 25,36, 2009'da yüzde 49,86, 2010'da yüzde 96,67, 2011'de yüzde 88,96, 2012'de yüzde 66,54, 2013'te yüzde 75,77, 2014'te yüzde 32,48, 2015'te yüzde 86,24, 2016'da yüzde 74,69, 2017'de yüzde 84,83, 2018'de yüzde 73,65, 2019'da yüzde 90,53, 2020'de yüzde 55,66, 2021'de ise yüzde 38,29 olarak gerçekleşti.

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