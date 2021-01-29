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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Gözlerinizden öpüyorum çocuklar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TIMSS 2019'da 8'inci sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan farklarına ilişkin grafiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk mesajında, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" ifadelerini kullandı.

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