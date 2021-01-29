Bakan Çavuşoğlu ile Cevad Zarif'ten önemli mesajlar! Karabağ'da 3+3 formatta işbirliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile birlikte basın açıklaması yaptı. Karabağ'daki ateşkes sürecine değinen Çavuşoğlu, Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz' dedi

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Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi;

Bölgesel konuları ve iş birliğini ele aldık.

Karabağ'da ateşkes süreci

Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.

İran'ın nükleer programı

İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmayı başından beri destekliyoruz. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve iş birliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar da kalkmış olur.

Cevad Zarif'in açıklamaları;

Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah bunun tarihini yakın zamanda netleştireceğiz.

İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır. İlişkilerimiz her zaman devam edecek. İran ile Türkiye arasında iş birliği her zaman geniştir, fazladır. ABD'nin daha mantıklı tutum almasıyla ilişkileri derinleştireceğiz.

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