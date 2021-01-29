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Gustavo ve Serdar Aziz'den Msut Özil için fedakarlık

Fenerbahçe'de Mesut Özil'e lisans çıkması için Gustavo'nun yıllık ücretinin 3.2 Milyon Euro'dan, 2.5 Milyon Euro'ya, Serdar Aziz'in maaşı ise 10 milyon liradan, 8 milyon liraya indirildi.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e lisans çıkarabilmesi için limiti aşmamak uğruna oyuncular Luiz Gustavo ve Serdar Aziz yıllık ücretlerinde indirime gitti Başkan Özdemir, bu konuda Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in lisansı için Gustavo ve Serdar Aziz'in maaşlarını düşürdüğünü açıkladı.

Fenerbahçe’nin Mesut Özil'e lisans çıkarabilmesi için limiti aşmamak uğruna oyuncular Luiz Gustavo ve Serdar Aziz yıllık ücretlerinde indirime gitti. Gustavo'nun ücreti 3.2 milyondan, 2.5 milyon Euro’ya Serdar Aziz'in maaşı ise 10 milyon TL'den 8 milyon TL'ye indi.

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