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Gine'de kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili flaş gelişme! Dördüncü kaptan ile iki kişi bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Gine Körfezi açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ve kaçırılan 15 Türk denizcini durumuyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Hepsinin sağlık durumu iyi. Dördüncü kaptan ile iki vatandaşımız bugün Türkiye'ye dönecek" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif’le ortak bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında geçen hafta Gine Körfezi’nde açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ve kaçırılan 15 Türk denizcinin durumuyla da ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

– Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide üç mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. Dördüncü kaptan ve iki vatandaşımız da bugün THY’yle Türkiye’ye dönecekler.

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