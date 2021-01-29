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İngiltere’de güzellik salonuna polis baskını! Müşteriler ardında bakmadan kaçtı

İNGİLTERE’de polis ihbar üzerine karantina kurallarını ihlal eden bir güzellik salonuna baskın düzenledi. Müşteriler yangın çıkışından kaçarken görüntülendi.

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İngiltere'nin Cwmbran kentinde karantina kuralını ihlal eden bir güzellik salona polis baskın düzenledi. Cwmbran Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, salonun faaliyette olduğuna dair ihbar alındığını, salona giden polis memurlarının salona giren müşterileri görmesinin ardından işyerinin arka kapısından çıktığını belirtti.

Güzellik salonundaki 8 müşterinin önlüklerle panik içinde kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cwmbran Polis Merkezi, salon sahibinin 1000 sterlin, 3 müşterinin de para cezasına çarptırıldığını kalan 5 kişinin de kimliklerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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