Arda Turan'dan baklava ikramına ret

Galatasaray, Süper Lig maçı için hareket ettiği Gaziantep'e ulaştı. Havalimanı çıkışında Arda Turan, taraftarların 'Galatasaray' yazılı baklava ikramını geri çevirdi.

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Galatasaray, bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK maçı için Gaziantep’e geldi. İstanbul ekibi, Gaziantep Havalimanı'nda az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çiçek hediye ederken, Arda Turan’a baklava ikram etti.

"Yersem kilo alırım"

Arda Turan, Galatasaray yazılı baklavayı çok beğendiğini ifade ederken, 'Ben bunu yersem kilo alırım' diyerek teklifi reddetti.

Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.