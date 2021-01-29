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HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu! Şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün daha uzatıldı.

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İstanbul'da, 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla dört gün önce gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç için ek gözaltı süresi istendiği öğrenildi.

2 gün daha ek gözaltı süresi alınan Kılıç ve Sağlam'ın polisteki ifade işlemlerinin ardından Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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