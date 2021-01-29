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Fahiş fiyata karşı "Erken Uyarı Sistemi" kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Tarımsal ürün ve gıda piyasasındaki gelişmelerde karar almaya fayda sağlayacak Erken Uyarı Sistemine devreye giriyor...

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında yapılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Toplantıda tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi oluşturulması kararı alındı.

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