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Zonguldak'ta fabrikaya sabah vardiyasına geldi! Bir anda fenalaşıp öldü

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta fabrikaya vardiyaya gelen 49 yaşındaki Galip Akkayaoğlu bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Edinilen ilk bilgilere göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'da çalıştığı yüksek fırında gündüz vardiyasına gelen Galip Akkayaoğlu (49), bir süre sonra açık alanda bulunduğu sırada fenalaştı. Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan talihsiz işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkayaoğlu’nun ölümü için gaz soluması yada kalp krizi ihtimalleri üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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