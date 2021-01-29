Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gıda fiyatları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentilerinin ele alındığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Erken Uyarı Sistemi’nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları

"Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel’in katılımıyla toplanmıştır. Toplantıda Türkiye’de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirilmiştir. Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır.

Komitenin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi’nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir."