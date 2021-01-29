Acun Ilıcalı, ''İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım olabilir. İngiltere'de maç seyret, hayatın değişir. O maçlar, seyirci falan... İnanılmaz bir şey.'' dedi.

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Acun Medya'nın patronu ve Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın sahibi ve Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde büyük emeği olan Acun Ilıcalı, Youtube'da StoyBox kanalında açıklamalarda bulundu. İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri;

Fenerbahçe ile çok yakın bir duruşum var şu anda ama Galatasaray'ın stadında maç çıkışında milli maç sonunda, Galatasaray taraftarlarıyla buluştum. Orada gördüğüm sevgi inanılmazdı. Bütün tribünle sarmaş dolaştım. İnsanlar benim karşı tarafa karşı negatif olmadığımın farkındalar, takım ayırt etmem. Bunu da insanlara geçirebildim bence.

'Adama bir şans vermemizi gerektirdi'

Şu an Exxen'in konsantrasyonunda Süper Lig maçları yok. Fortuna Sittard'da hedefimiz 12. olmaktı, 11. sıradayız şu anda. Yeni bir hedef bulmamız lazım şu anda, yani çok iyi gidiyoruz. Sonuncuyduk ilk 5 hafta, Altıncı hafta sonuncuyuz. Hoca ile görüş ayrılığına düştük, yollarımızı ayırdık. Yardımcı hoca ile konuşurken, hocadan bir elektrik aldık. Bizim görüşmelerimiz ile aynı görüşte olması, adama bir şans vermemizi gerektirdi.

'Hollanda'da forma göre lig lideriyiz'

Yardımcı hocaya şans verdik, takım onu yeniyor, bunu yeniyor. 7 maç, 5 galibiyet. Hollanda'da forma göre lig lideriyiz. Acayip mutluluk verici. Futbol takımlarında, ülke ekonomisi çok yüksek olsa bile, nüfus diye bir çarpan var, onun üzerinden bir ekonomi dönüyor. Hollanda 12, 13 milyonluk bir ülke iken ancak Türkiye'nin yakınına yaklaşabiliyor.

'Takım alma ihtimalim var'

İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım olabilir. İngiltere'de maç seyret, hayatın değişir. O maçlar, seyirci falan... İnanılmaz bir şey.