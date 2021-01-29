BIST 1.487
DOLAR 7,29
EURO 8,85
ALTIN 437,09
HABER /  YEREL
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

Balıkesir'de operasyon! 98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar

 BALIKESİR’de ‘Jigolo olma vaadiyle’ 98 erkeği dolandıran 10'u kadın 44 kişi, İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, ‘jigolo olma vaadiyle’ dolandırıldığını bildirdi. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pek çok kişiyi aynı yöntemle dolandıran İstanbul merkezli çeteyi deşifre etti. 

Çetenin internet üzerinden ‘yüksek gelir vaadiyle jigolo olma’ ilanları verdiği, başvuranların ‘Birlikte olmak isteyen kadın olduğunda, sizinle iletişime geçeceğiz’ diyerek, kişisel bilgilerini aldığı, daha sonra kadınlara aratarak yüksek ücretle birliktelik teklif ettirdiği en sonunda da kurbanlarından sisteme giriş ücreti ve garanti parası adı altında para topladıkları saptandı.

Balıkesir polisi, 98 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 44'ünü İstanbul’da, 3'ünü ise Gaziantep’te yakalayarak,  gözaltına aldı.  Şüpheliler ile birlikte çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Ayrıca arama yapılan adreslerde kitap arasına saklanmış çok sayıda banka kartı da bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Aralıkta 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Romanya'da pandemi hastanesinde ikinci yangın olayı: 4 kişi hayatını kaybetti
Ramazan ne zaman 2021 ilk oruç kaç saat tutulacak?
A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez vefat etti
Kur’an-ı Kerim’in İngilizce mealini okudu Müslüman olmaya karar verdi
İslam Memiş'ten bomba gümüş tavsiyesi! Altından fazla kazandıran emtia 2 hafta içerişinde...
Cesedini çamaşır makinesine koyup sıvayla kapattılar! 3 sanık hakkında karar çıktı
İstanbul'da susuzluk tehlikesi geçti mi? İşte 20 günlük rapor
Yorumlar