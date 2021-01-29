İstanbul'da susuzluk tehlikesi geçti mi? İşte 20 günlük rapor

Beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi İstanbul'un içme suyu seviyesini gün geçtikçe düşürmüş, barajlardan yansıyan kuraklık fotoğrafları da oldukça tedirginlik yaratmıştı. Ancak kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'da rüzgar tersine döndü. Alınan yağışlarla İstanbul'a su sağlayan barajlarında su seviyesi yaklaşık 20 günde yaklaşık 2 kat arttı.

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Kurak geçen 2020 yılında barajlardaki su seviyesi önemli ölçüde düştü. Birçok barajda su seviyesi ortalamaların oldukça altına indi. Doğal olarak bu durum hem şehirde yaşayanların su ihtiyacının karşılanması hem de sanayi veya tarım sektörü için endişeye yol açtı. İSKİ verilerine göre 15 milyon insana su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16 seviyesine kadar düşerek, son 15 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Son olarak NASA'nın Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösterdiği harita da yayımlaması oldukça endişe yarattı. Haritaya göre, Türkiye'deki yer altı suları ortalamanın oldukça altında…

NTV'nin haberine göre; öte yandan ocak ortasından itibaren başlayan yağışlar, barajlardaki su seviyesini gün geçtikçe yükseltti. İstanbul barajlarındaki su seviyesi, yüzde 40’a yakın doluluğuyla, 20 günde ikiye katladı.

Peki İstanbul’da susuzluk tehlikesi geçti mi? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ntv.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

İSKİ verilerine göre her yıl ocak ve haziran ayı arasında barajlardaki su miktarında artış yaşandığını söyleyen Toros’a göre bu yıl da aynı artış gözlemlenebilecek.

Toros, ‘’Özellikle geçmiş verilere ve şu andaki tahminlerimize baktığımızda İstanbul barajlarının bu yıl da haziran ayına kadar dolacağını söyleyebiliriz’’ dedi.

'Şubat ayında da güzel yağış alacağız'

Ocak ayı tahminlerine göre; Marmara Bölgesi’nde normalin üzerinde beklenen yağış tahmininin doğru çıktığını belirten Toros, ‘’Yine aynı tahminlere göre şubat ayında da normalin üzerine yağış beklentimiz var’’ açıklamasında bulundu. Mart ayında ise Türkiye’nin kuzey bölgelerinde ortalama değerlerde bir yağış miktarı bekleniyor. Ancak Toros’a göre mart ayında ülkenin güney kesimlerinde yağışlar biraz azalacak.

'İstanbul'da kuraklık tehlikesi geçti'

Haziran ayına kadar İstanbul’da normalin altında pek yağış beklenmediğini ifade eden Toros, ‘’İstanbul barajlarındaki doluluk oranı neredeyse yüzde 40’a dayandı. Bu ileriki günler için umut verici bir rakam. Eğer tahminler tutar ve suyu her ihtimale karşı verimli kullanmaya devam edersek İstanbul için kuraklık tehlikesi önemli ölçüde geçti’’ dedi.

'Felaket senaryolarından uzaklaşalım'

Toros, ‘’Ocak ortasından sonra aldığımız yağışlar, İstanbul barajlarına oldukça yaradı. Felaket senaryolarından artık uzaklaşabiliriz’’ ifadelerini de sözlerine ekledi.

Ocak ayında son 10 yılda barajlarda su doluluk değişimleri (aralık ayına göre)

2011; yüzde 6 arttı

2012; yüzde 6 arttı

2013; yüzde 13 arttı

2014; yüzde -3 azaldı

2015; yüzde 20 arttı

2016; yüzde 17 arttı

2017; yüzde 32 arttı

2018; yüzde 10 arttı

2019; yüzde 9 arttı

2020; yüzde 19 arttı

‘Şu an 5 aylık suyumuz var’

İl dışında bulunan su kaynakları olan Melen Barajı ve Yeşilçay'dan da İstanbul'a içme suyu takviyesi yapılıyor.

Aralık ayında İSKİ verilerine göre 2,7 milyon metreküp su tükettiğimizi söyleyen Toros, bu rakamın 1-1.5 milyon metreküp civarını Melen Barajı ve Yeşilçay'dan getirdiğimizi söylüyor.

Toros, ''Melen ve Yeşilçay'ı çıkardığımızda şu an 321 milyon metreküp suyumuz var. Hesaplarıma göre bu da bizim 5 aylık suyumuz demek’’ açıklamasında bulundu.

Gün gün baraj doluluk oranları

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29