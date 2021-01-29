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Kur’an-ı Kerim’in İngilizce mealini okudu Müslüman olmaya karar verdi

Müslüman olmaya karar veren Taylandlı Phanida Hengwichai, ihtida töreni ile İslamiyet'i kabul etti.

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Lise mezunu Taylandlı Phanida Hengwichai, yaşadığı yerde çocukluğundan itibaren olan Müslüman arkadaşlarından etkilenerek Kur’an-ı Kerim’in İngilizce mealini baştan sona okudu. Araştırmalarının ardından Müslüman olmaya karar veren Phanida Hengwichai, Çorlu Müftülüğü’ne başvurdu.

Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid’i söyleyerek İslam dinini kabul eden Phanida, Nida ismini aldı.

Nida’ya düzenlenen ihtida merasiminde Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından ihtida belgesi, İngilizce Kur’an-ı Kerim meali ile İslam İlmihali hediye edildi.

İslam dinine karşı kalbinde sevgi hissettiğini söyleyen Nida, araştırmaları sonucunda İslam dinini beğendiğini ifade etti.

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