BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez vefat etti

Türk futbolunun efsane kalecilerinden Varol Ürkmez 84 yaşında hayatını kaybetti. A Milli Takım forması da giyen Ürkmez, Beşiktaş, Altay, Galatasaray, Manisaspor ve Gençlerbirliği'nde oynadı. Kanser tedavisi gören Varol Ürkmez, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'nı eski kalecisi Varol Ürkmez 84 yaşında vefat etti.  Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski kalecisi Varol Ürkmez’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Varol Ürkmez’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Altay Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Varol Ürkmez kimdir?

Adapazarı'nda 1937 yılında doğan B ve 18 yaş altı milli takımlarında da görev yapan Varol Ürkmez, ay-yıldızlı formayı toplamda 12 kez giydi. Türk futbolunda renkli kişiliği ile iz bırakan Varol Ürkmez, uzun yıllar görev yaptığı Altay’ın yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Manisaspor ve Gençlerbirliği takımlarında oynadı.

Varol Ürkmez ayrıca 1960'lı yıllarda bazı filmlerde de rol aldı. Ürkmez'in naaşı bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bu arada Varol Ürkmez için, 29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kur’an-ı Kerim’in İngilizce mealini okudu Müslüman olmaya karar verdi
Cesedini çamaşır makinesine koyup sıvayla kapattılar! 3 sanık hakkında karar çıktı
Adana'da korkunç kaza! Ok gibi PTT'ye saplandı: Çığlık çığlığa bağırıyordu
Acun Ilıcalı: İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gıda fiyatları açıklaması
Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye sevindirici haber
HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu! Şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı
Zonguldak'ta fabrikaya sabah vardiyasına geldi! Bir anda fenalaşıp öldü
Kenan Sofuoğlu'ndan 'kiracısını icraya verip darp etti' iddiasına yanıt
İlk iglo kafe açıldı! Kahvenin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Yorumlar