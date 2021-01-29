AB Büyükelçisi Meyer-Landrut Kilis’te inşası devam eden devlet hastanesini ziyaret etti

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis’te inşası devam eden devlet hastanesinin şantiyesini ziyaret etti. Meyer-Landrut, “Pandemi, bize bir kez daha sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa Birliği bu nedenle sağlık sektöründe birçok projeyi destekliyor" ifadelerini kullandı.

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis’te yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaat sahasını ziyaret etti. Sayın Büyükelçi’ye saha ziyaretine, Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Avrupa Birliği’nin Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı (FRİT) Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada “Pandemi, bize bir kez daha sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa Birliği bu nedenle sağlık sektöründe birçok projeyi destekliyor. En gelişmiş teknolojiyle donatılan yeni Kilis devlet hastanesi, 300’den fazla yatak kapasitesi, modern sağlık ekipmanıyla donatılan ameliyathaneleri ve klinikleriyle, Kilis halkına hizmet edecek. Ekim 2021’de hizmete girecek olan bu yeni hastaneyle Kilis’teki sağlık hizmetleri çok daha güçlenmiş olacak. Ayrıca, proje kapsamında dağıtımları yapılan ilk yardım çantalarının ve Covid-19 koruma setlerinin, Kilis halkının temel korunma ve ailelerinin korumasına destek vereceğine inanıyorum” dedi.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Proje Yöneticisi Helin Ruf-Uçar, yeni hastanenin inşasına verdikleri önemi ve Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasındaki başarılı iş birliğini bir kez daha hatırlatarak, “Avrupa’da toplumsal kalkınmanın bankası olan Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’nın, yardıma en çok muhtaç olanlara yardımcı olanlara erişen altyapı projelerini desteklemek gibi bir ilkesi vardır. Hastanenin bu yılsonuna doğru hizmete girmesini heyecanla bekliyoruz.” diye ekledi.

Projeden detaylar...

Mahmut Arık, Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Proje Yöneticisi Helin Ruf-Uçar de eşlik etti. Kilis’te yapımı devam eden ve 2021 yılı içerisinde hizmete girecek olan hastane, kapsamında finanse ediliyor. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından yönetilen proje, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanıyor. 337 yatak kapasitesi ve ileri teknoloji sağlık ekipmanıyla hizmet verecek olan 21 polikliniği ile hastane, bölgenin sağlık ihtiyaçlarını Kilis halkı ve Suriyeli mülteciler için karşılayacak.

"Sağlık yatırımı alanındaki çok değerli bir destek"

Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dr. Selami Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriyeliler için “geçici koruma” statüsü vererek sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden faydalanmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, Suriyeli kardeşlerimiz sağlık hizmetlerinden kendi vatandaşlarımızla aynı ölçüde faydalanmaktadır. Bugüne kadar geçen süreçte,77.034.771 ayakta tedavi ve 2.220.511 ameliyat hizmeti verildi. 615.713 doğum, her yıl ortalama 130.000 Suriyeli’ye 112 Acil Sağlık Hizmeti sunulmuştur. Ülkemizin kendi öz kaynaklarıyla sunduğu bu kapsamlı hizmetlerin geliştirilmesi için dost devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan da destekler alınmıştır. Bu desteklerin en önemlisi ve etkin olanı şüphesiz ki FRiT kapsamında gerçekleştirilen AB mali desteğidir. FRiT kapsamında CEB ile yürütülen “Kilis Devlet Hastanesi İnşaatı Projesi” sağlık yatırımı alanındaki çok değerli bir destektir.

Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık “Suriyeli nüfusun Kilis nüfusunu geçtiği ilimizde, sağlık hizmetleri eşit olarak verilmekte; Türk vatandaşlarımızın faydalandığı tüm sağlık hizmetlerinden Suriyeli

mülteciler de faydalanmaktadır.” diye belirtti.

"Alt-yapı, çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyoruz"

Büyükelçinin makamında ziyaret ettiği Belediye Başkanı Servet

Ramazan: “Vatandaşlarımızın yeni açılacak olan Kilis Devlet Hastanesi’ne rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları amacıyla Kilis

Bu bültenin içeriği yalnızca CEB sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Belediyesi olarak gece gündüz demeden yeni hastanenin yol yapım, alt-yapı, çevre düzenlemesi

çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi.

Kilis ziyareti sırasında, AB Büyükelçi Meyer-Landrut Avrupa Birliği’nin yeni devlet hastanesi çerçevesinde sağladığı finansal destek kapsamında üretilen İlk Yardım ve Covid 19 Korunma Kitleri’nin dağıtımını başlattı.

Proje hakkında

Avrupa Birliği, Suriyeli mültecilerin gelmesiyle nüfusu ikiye katlanan Kilis’te bu ciddi nüfus artışından kaynaklanan sağlık hizmetleri üzerindeki yükü hafifletmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile çalışmalar yürütmektedir. İnşaatı devam eden yeni devlet hastanesinin finansmanı, yöre halkına ve Suriyeli mültecilere yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunulmasına destek verecektir.

AB, bu hastane projesi için Avrupa Birliği Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRiT) yoluyla 50 milyon avro finansman sağlamaktadır. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), proje kapsamında AB fonunu yönetmekte ve hastane inşaatı ve teçhizatın denetimden sorumludur. Hastanenin projesinin uygulaması ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Ekim 2021’de hasta kabulüne başlaması planlanan hastane, 19 blokta yer alan 21 polikliniği ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkeziyle günde 3000’den fazla kişiye hizmet edecektir.

Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRiT)

AB’nin toplamda 6 milyar avro fon ayırdığı program; Türkiye’deki mültecilerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının kapsamlı ve koordineli bir şekilde ele alınması hedefiyle tasarlanmış ortak bir koordinasyon mekanizması içermektedir. Mali yardım programı; insani yardım, eğitim, sağlık, belediyelerin altyapılarının iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik destek konularına odaklanmaktadır.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’nın Göçmen ve Mültecilere Desteği

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İkinci Dünya Savaşı sonrasında o dönemde Avrupa’da yaşayan yüz binlerce yerinden edilmiş ve sığınmacı için yeterli çözümü bulmaya yardım etmek amacını ilke edinerek kurulmuştur. O tarihten bu yana, banka 4.4 milyar avrodan fazla onaylanmış finansmanıyla üye ülkelere desteğini göçmen ve sığınmacıların acil konaklama ve/veya entegrasyon ihtiyaçları temelinde sürdürür. Bu maddi destek, 2015 göçmen krizine karşılık göçmen ve mültecilerle alakalı hayata geçirirken ve/veya yönetilen hibe desteğini tamamlar.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, şunları kaydetti: Öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu projedeki ilerleme bizler için de çok önemli şu anda yaşadığımız mevcut pandemi koşullarında sağlığın ne kadar önemli olduğunu anlamış

Bu bültenin içeriği yalnızca CEB sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Kilis ev sahibi nüfusa göre Suriyelilerin sayısının en fazla olduğu illerimizden birisi. Dolayısıyla sağlık altyapılarının da bu büyük nüfus artına göre adapte edilmesi gerek. Bu açıdan bu modern 300’den fazla yataklı olan hastanenin de yapılmış olması AB’nin de sağlık yatırımları açısından Kilis’e yapmış olduğu bir katkı olacak. Ve biz bu kapsamda aslında sağlık açısından mevcut altyapıyı aslında iki katına çıkarıyoruz Kilis’te. Bizim uygulama ortaklarımızla aramızdaki güzel iş birliği sayesinde hayata geçebiliyor. Uygulama ortaklarımızdan Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı da çok önemli uygulama ortaklarımız. Sağlık Bakanlığı bu hastanenin kurulmasında bizim için çok kilit bir öneme sahip uygulama ortağı olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi ortaklarımızla birlikte, bu hastanenin yapımına sadece para aktarmakla kalmadık, enerjimizle, fikirlerimizle hastanenin yapım sürecine katkı veriyoruz. Umarız ki eylül ayında faaliyete geçmiş olarak bu hastanede buluşuruz.

Helin Ruf Uçar / Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Yetkilisi – Proje Yöneticisi, şunları söyledi: Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası olarak, biz Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığıyla işbirliğine çok büyük önem veriyoruz. Çok az zamanda, çok ve büyük işler başardık biz bu projede, ekim ya ada kasım ayında yani bu yıl içinde bu projenin hayata geçtiğini görmüş olmayı umuyoruz.

Dr. Mahmut Arık / Kilis İl Sağlık Müdürü, şu ifadeleri kullandı: Sayın Büyükelçi ve değerli eşlerine hoş geldiniz diyorum. Türkiye’de nüfusundan fazla misafir barındıran tek il Kilis’tir. Bu da misafirlerimizin sağlık alanında hizmet alımı çok önemli derece etkilemektedir. Bu sebeple ilimize 300 yataklı bir hastaneyi kazandıran AB yetkililerine teşekkür ediyoruz. Hastanenin açılışıyla Suriyeli misafirlerimize daha güzel ve kaliteli hizmet sunacağımız inancındayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.