BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de esnafla sohbet etti, balık aldı

Cuma namazı sonrası Çengelköy'de bir balıkçıdan alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafla da sohbet etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmek için Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

 Çengelköy'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir balıkçının önünde  aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, balıkçıdan lagos balığı da aldı. 

"Büyük balığı sordu, 'adı ne?' dedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir lagos satın aldığını ifade eden balıkçı Yusuf Terletme,  "Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez." dedi.

Terletme, "Müşterimiz zaten. Devamlı balık veririz. Lagos balığı verdik. Ege balığı, güzel bir balıktır. Beyaz eti vardır. Büyük balığı sordu, 'Adı ne?' dedi. Lagos dedik. Yanında bir misafiri vardı herhalde. Hoşuna gitti, verdik" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
Van merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu
Erdal Torunoğulları: Cenk Tosun evin oğludur
İsrail'in yeni Türkiye'ye Büyükelçisi Irit Lillian oldu
İzmir'de buzlu yolda felaket: Aynı işte çalışan 5 gençten 2'si öldü 3'ü ağır yaralandı
Hukuk reformunun detayları ortaya çıkıyor! Tüm Türkiye'yi ilgilendiren yenilikler
Samsun'da çirkin saldırı: Hepsi aynı aileye ait mezarları tahrip ettiler
'Militan' açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Hatay Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın hayatı kaybetti! 'Durumum iyi' demişti
Gaziantep'te sadece sigara içmek istemişti! Bir anda hayatını kaybetti
Yorumlar 3 yorum