Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de esnafla sohbet etti, balık aldı

Cuma namazı sonrası Çengelköy'de bir balıkçıdan alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafla da sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmek için Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

Çengelköy'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir balıkçının önünde aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, balıkçıdan lagos balığı da aldı.

"Büyük balığı sordu, 'adı ne?' dedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir lagos satın aldığını ifade eden balıkçı Yusuf Terletme, "Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez." dedi.

Terletme, "Müşterimiz zaten. Devamlı balık veririz. Lagos balığı verdik. Ege balığı, güzel bir balıktır. Beyaz eti vardır. Büyük balığı sordu, 'Adı ne?' dedi. Lagos dedik. Yanında bir misafiri vardı herhalde. Hoşuna gitti, verdik" diye konuştu.